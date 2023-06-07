بلينكن: الخليج جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالشراكة والتعاون مع مجلس التعاون الخليجي بشأن الوضع في السودان واليمن.

تصريحات الخارجية الأمريكية

وذكر بلينكن، خلال اجتماع وزاري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: أن بلاده لا تزال ملتزمة تجاه شركائها في منطقة الخليج.

وأردف بلينكن: الولايات المتحدة موجودة في هذه المنطقة لتقول إننا لا نزال منخرطين بعمق في الشراكة معكم جميعًا.

ولفت إلى أن دول “مجلس التعاون الخليجي هي جوهر رؤيتنا لشرق أوسط أكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا”.

حل للنزاع

واختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمته أمام الوزراء، أننا نعمل معًا للتوصل إلى حل للنزاع في اليمن والأزمة السودان.