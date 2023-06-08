بلينكن: السعودية تقود حملات دبلوماسية لوقف إطلاق النار بالسودان

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن السعودية تقوم بحملات دبلوماسية لوقف إطلاق النار في السودان، وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب ما أفادت “العربية”.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن بلاده ملتزمة بتعزيز واستمرار شراكتها مع دول المنطقة، مؤكدًا امتنانه لإسهامات السعودية في التحالف الدولي ضد داعش.
وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب مع السعودية في اليمن، بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن بلاده تعمل مع دول المنطقة على مواجهة سلوك إيران المزعزع في المنطقة.
ولفت بلينكن إلى أن العلاقات مع دول الخليج مهمة لأمريكا ودول المنطقة، في وقت تشهد فيه السعودية تطورًا ملحوظًا وتؤكد للعالم أجمع أن المستقبل مشرق.