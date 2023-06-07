بلينكن بعد اجتماعه مع ولي العهد: ناقشنا الكثير

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انتشر مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما سألته مراسلة عن اجتماع قصر السلام بجدة.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته إليزابيث هاغيدورن، مراسلة شؤون البيت الأبيض في Al-Monitor، حيث سألت بلينكن قائلة: “الوزير بلينكن كيف كان اجتماعك مع ولي العهد؟”، ليجيب بلينكن “أمسية سعيدة” لتعاود المراسلة السؤال: “ما الذي ناقشتموه؟” ليرد بلينكن مكتفيًا بالقول: “الكثير”.
وحضرت الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
بعد اجتماعه بـ #ولي_العهد السعودي في #جدة ..
وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" يجيب على سؤال أحد الصحفيين عن اللقاء، بأنهم ناقشوا "الكثير" pic.twitter.com/6C5pxT3iVl
— مصلح آل مسلّم (@musleh_musllam) June 7, 2023
فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار السيد أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في السعودية السيد مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية السيد باربرا ليف، والسيد توم سوليفان نائب رئيس موظفي السيد أنتوني بلينكن.