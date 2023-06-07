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سألته صحفية عن اجتماع قصر السلام بجدة

بلينكن بعد اجتماعه مع ولي العهد: ناقشنا الكثير

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
بلينكن بعد اجتماعه مع ولي العهد: ناقشنا الكثير
المواطن - فريق التحرير

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انتشر مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عقب لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعدما سألته مراسلة عن اجتماع قصر السلام بجدة.

رد بلينكن

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو المتداول الذي نشرته إليزابيث هاغيدورن، مراسلة شؤون البيت الأبيض في Al-Monitor، حيث سألت بلينكن قائلة: “الوزير بلينكن كيف كان اجتماعك مع ولي العهد؟”، ليجيب بلينكن “أمسية سعيدة” لتعاود المراسلة السؤال: “ما الذي ناقشتموه؟” ليرد بلينكن مكتفيًا بالقول: “الكثير”.

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وكان ولي العهد، قد اجتمع الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقًا لـ “واس”.

اجتماع جدة

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضرت الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي السيد ديريك شوليت مستشار السيد أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في السعودية السيد مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية السيد باربرا ليف، والسيد توم سوليفان نائب رئيس موظفي السيد أنتوني بلينكن.

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