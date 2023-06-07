Icon

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر Icon مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار Icon إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق Icon طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية Icon هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار Icon عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال Icon أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية Icon الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم Icon صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة Icon الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ملفات وقضايا أمنية شائكة ضمن أجندة وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة بزيارته للسعودية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ صباحاً
بلينكن يحاول رأب الصدع الأمريكي في المنطقة بزيارته للسعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى السعودية، الثلاثاء، في زيارة تستمر 3 أيام، تستهدف بحث التعاون الإستراتيجي بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والعالمية.

محاولة لرأب الصدع

وتأتي زيارة بلينكن للقاء مسؤولين سعوديين، من أجل بحث مجموعة من الملفات الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني، بحسب بيان الخارجية الأمريكية .

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

خرجوا للتنزه بحائل والسيل داهم خيمتهم

خرجوا للتنزه بحائل والسيل داهم خيمتهم

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة “سي إن إن “: “زيارة بلينكن هي أحدث خطوة نحو التقارب بين الحكومة الأمريكية والسعودية، بعد زيارات لعدة مسؤولين أمريكيين في الآونة الأخيرة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه واشنطن في المنطقة”.

ويشارك بلينكن،  الأربعاء، في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتنامي مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وإيقاف التصعيد، والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

تحديات أمنية

كما سيشارك الوزير الأمريكي، الخميس ، في اجتماع وزاري لـ”التحالف الدولي ضد داعش”، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض لإبراز الدور الحاسم الذي لعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لـ”داعش”، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

وأشارت “سي إن إن” إلى تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد فيها أن زيارة المسؤولين الأمريكيين للسعودية مسألة حاسمة ومهمة لأمن الولايات المتحدة.

أهمية الرياض لبايدن

وأضاف بايدن في تصريحاته السابقة: “بصفتي رئيسًا، فإن وظيفتي هي الحفاظ على بلدنا قويًّا وآمنًا”. كما كتب بايدن في مقال رأي لصحيفة “واشنطن بوست: “علينا مواجهة العدوان الروسي، ووضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر للعالم”.

وتشمل أهداف رحلة بلينكن للشرق الأوسط استعادة العلاقات الأمريكية مرة أخرى مع الرياض، ودرء النفوذ الصيني والروسي في المنطقة، وفقًا لتصريحات ريتشارد جولدبيرج، كبير المستشارين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) ومقرها واشنطن.

وقال ريتشارد جولدبيرج: “إن موازنة العلاقات السعودية الأمريكية، ربما يكون العنصر الأكثر أهمية في زيارة بلينكن”.

انتقادات تواجه بايدن

من جهته، دعا جيم ريتش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن إلى تعزيز العلاقات مع السعودية باعتبارها شريكًا مهمًّا اقتصاديًّا وأمنيًّا لواشنطن، تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للرياض اليوم الثلاثاء.

وقال ريتش، في تغريدة له عبر تويتر: “على مدى 80 عامًا، كانت المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًّا في دعم المصالح الأمنية والاقتصادية المشتركة”.

وأضاف: “لقد تأخرت إدارة بايدن في تعزيز التعاون مع السعودية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة
السعودية اليوم

خطوات شراء سيارة مستعملة بعد الضريبة الجديدة

السعودية اليوم
الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي مكة والباحة وعسير

السعودية اليوم
ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات في عسير
أخبار أمنية

ضبط مروجَي الشبو بجدة وإحباط تهريب القات...

أخبار أمنية
تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب الأوكرانية
العالم

تمديد القيود الأوروبية المفروضة على استيراد الحبوب...

العالم
توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج زيادة المهارات والتدريب
السعودية اليوم

توفير الوظائف في المناطق الاقتصادية بدعم برامج...

السعودية اليوم
البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل دوري روشن
آخر الاخبار

البليهي يُثير الجدل: أنا من سيُحدد بطل...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
وظائف

وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير

وظائف
الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة
السعودية اليوم

الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في...

السعودية اليوم