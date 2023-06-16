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تهدف الزيارة لفتح خطوط اتصال مباشرة

بلينكن يزور الصين تجنبًا للحسابات الخاطئة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
بلينكن يزور الصين تجنبًا للحسابات الخاطئة
المواطن - فريق التحرير

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كشف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن أحد أهداف زيارته المقبلة للصين هو “تجنب الحسابات الخاطئة” مع بكين، في موازاة السعي إلى مساحات تفاهم.

زيارة بلينكن للصين

وفي التفاصيل، صرح بلينكن للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن إلى الصين أن الزيارة تهدف إلى “فتح خطوط اتصال مباشرة بحيث يتمكن بلدانا من إدارة علاقتنا في شكل مسؤول (…) وتجنب الحسابات الخاطئة”.

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ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى بكين يومي 18 و19 يونيو.

مجلس التعاون

الحوار مع واشنطن

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة: إن باب الصين مفتوح دائمًا للحوار مع الولايات المتحدة، مضيفة أن الاتصالات بين البلدين لم تتوقف أبدًا.

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية دورية: إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة تطوير العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، أبرز في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي انفراجة في العلاقات مع الصين خلال زيارة أنتوني بلينكن لها.

 

 

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