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رحب باحتضان السعودية لاجتماع التحالف الدولي ضد داعش

بلينكن يشيد بجهود السعودية في إجلاء مئات الأمريكيين من السودان

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
بلينكن يشيد بجهود السعودية في إجلاء مئات الأمريكيين من السودان
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً بشأن اللقاء الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الخارجية أنتوني بلينكن في مدينة جدة.

ووفقًا للبيان أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تقديره للسعودية لاحتضان اجتماع التحالف الدولي ضد داعش.

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كما شكر وزير الخارجية الأمريكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعم المملكة العربية السعودية لإجلاء مئات المواطنين الأمريكيين من السودان، وعلى شراكة المملكة المستمرة في المفاوضات الدبلوماسية لوقف القتال هناك.

اجتماع جدة

وفي وقت سابق، اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، مع معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

 

 

 

 

 

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