“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد التعليم: إعفاء مشرفي النقل المدرسي من المناوبة وحصص الانتظار سكني: 43 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2023 خالد الفيصل أيقونة القصيدة الشعرية السعودية.. تملكها وتملكته الإعلام الفرنسي: محمد بن سلمان القائد الأكثر وضوحًا وتأثيرًا نيابة عن الملك سلمان.. وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 القبض على شخصين لتهريبهما نبات القات المخدر بجازان فرص تدريب وتوظيف بـ الخطوط الحديدية السعودية ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية سابك توزع أرباحاً نقدية بواقع 18% عن النصف الأول 2023
وافقت الجمعية العامة لشركة بنان العقارية في اجتماعها، يوم أمس، على تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم.
وقالت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم بعد التعديل سيصبح 200 مليون سهم بدلاً من 20 مليوناً، ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.
وأصبح قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.
وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تقسيم الأسهم.
وأقرت الجمعية العامة تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، و تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
وفوضت مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.