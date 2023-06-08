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تحسبًا لعدم نجاح تجربته

بند مفاجئ في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٤ مساءً
بند مفاجئ في عقد ليونيل ميسي مع إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بندًا في عقده مع إنتر ميامي الأمريكي، وذلك تحسبًا لعدم نجاح تجربته مع الفريق الأمريكي.

ليونيل ميسي لإنتر ميامي

وأعلن ليونيل ميسي بالأمس عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي – المصدر fortune

بند يتيح بالرحيل

وكتب الصحافي الأرجنتيني بشبكة TyC Sports، جاستون إيدول، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عقد ميسي مع إنتر ميامي سيكون لمدة 3 سنوات، لكن كل سنة منفصلة عن الأخرى”.

وأضاف: “يحتفظ ليونيل ميسي لنفسه بحق فسخ العقد من طرف واحد في شهر يونيو من كل عام وعدم تمديده لموسم جديد، في حالة انتهاء شهر يونيو دون طلب النجم الأرجنتيني فسخ العقد، يمدد العقد تلقائيًا لسنة جديدة”.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر marca

ويعد جاستون إيدول الصحافي المقرب من ليونيل ميسي، حيث كان يظهر معه دائمًا خلال مشاركته مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

يُذكر أن ميسي سبق ووضع نفس البند في عقده الأخير مع برشلونة، كما حاول تفعيل بند الفسخ من طرف واحد، خلال واقعة “البروفاكس” الشهيرة.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر marca

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