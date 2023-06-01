بنزيما تواصل مع نونو سانتو لمناقشة خطط الاتحاد المستقبلية

اقترب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، والانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.

تواصل بنزيما مع سانتو

وينتهي عقد النجم الفرنسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وكانت ترغب الإدارة في استمراره لموسم آخر، قبل أن تُشير كافة التقارير إلى رحيله لدوري روشن السعودي.

وأكدت تقارير صحافية إسبانية، أن كريم بنزيما تواصل الأسبوع الماضي، مع المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، من أجل مناقشة خطط الفريق المستقبلية، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الصحافي الرياضي الإسباني سيرجيو فالنتين، قد ذكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بنزيما سيُغادر الفريق ريال مدريد بنسبة 100%.. سيعلن ذلك خلال مؤتمر صحافي اليوم”.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقدم بعرض رسمي لكريم بنزيما، حيث يطمح في التوقيع معه لمدة موسمين، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وتنتظر الإدارة قراره النهائي.

الاتحاد بكأس العالم للأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.