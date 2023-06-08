بنزيما: سعيد بالانتقال للاتحاد وأردت العيش في السعودية

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الاتحاد، وخوض تحدي جديد، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه كان يُريد العيش في السعودية.

بنزيما سعيد بتجربة الاتحاد

وعلق كريم بنزيما على انتقاله إلى صفوف الاتحاد، قائلًا: “سعيد بالانضمام لهذا النادي الأسطوري.. هو تحد جديد وحياة جديدة، ومتحمس لبدء التدريب”.

وعن السبب الذي دفعه لاختيار نادي الاتحاد، رد بنزيما قائلًا: “لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك العديد من الإنجازات، ولديه قاعدة جماهيرية شغوفه”.

وتابع النجم الفرنسي خلال مقابلة مع حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لأني مسلم والسعودية دولة مسلمة، لطالما أردت العيش هنا، فالمملكة دولة مسلمة، جميلة، محبوبة”.

وواصل كريم بنزيما تصريحاته قائلًا: “عندما تحدثت مع عائلتي بخصوص القدوم إلى السعودية، كانوا سُعداء، وسيأتون معي إلى هنا، وأريد أن أتحدث اللغة العربية بطلاقة”.

تحقيق الألقاب مع الاتحاد

وأضاف: “لعبت لمدريد وحققت الألقاب، وفخور بأنني تمكنت من اللعب للمرينغي وإنهاء مسيرتي هناك بتلك الطريقة، وأتمنى أن أضيف للاتحاد من خبرتي الكروية، وتحقيق الألقاب، إنه فصل جديد بالنسبة لي”.

وأردف بنزيما: “وأرغب في أن أساهم في تقدم الاتحاد لمكانة أعلى من التي يحتلها، على الرغم من كونه في المقدمة، فهو نادٍ يمتلك الكثير من الشغف وينتمي للقمة”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الملعب استثنائي، وكما قلت وسأكرر هناك الكثير من الشغف، الجماهير هم الأهم، ذلك الشغف يمنحنا كلاعبين الحافز لنصبح الطرف الأفضل على أرضية الملعب”.

وأكد بنزيما على أن الألقاب مهمة للغاية، وأضاف: “من الصعب تحقيق الفوز، ولكنه ليس مستحيلاً، في جميع الأحوال سنفعل كل ما بوسعنا، أود أن أحقق هذا اللقب من أجل النادي والجماهير، حتى لو كان الأمر صعبًا، مع الطموح والتنافسية والموهبة يمكننا الفوز”.