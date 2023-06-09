بنزيما قائد الاتحاد بديلًا لـ أحمد حجازي

كشفت تقارير أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد الجديد، سوف يحصل على شارة القيادة للفريق الكروي الأول بعد إصابة اللاعب المصري أحمد حجازي بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفيحاء في الجولة الـ30 من دوري روشن موسم 2022/ 2023.

وترغب الجماهير في رؤية اللاعب الفرنسي قائدًا لنادي الاتحاد حتى يعود حجازي للملاعب بعد 3 أو 4 أشهر من الآن.

وكان الإعلامي الرياضي هتان النجار قال في تصريحات إعلامية: “المدرب نونو سانتو يرغب في الإبقاء على المغربي حمدالله وعلى المدافع المصري أحمد حجازي، كل ما تردد حول احتمالية رحيلهما عن الفريق غير صحيحة”.