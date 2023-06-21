بنزيما لـ كانتي: سعيد باللعب معك في أفضل فريق بالسعودية

وجه النجم الفرنسي كريم بنزيما، رسالة إلى نجولو كانتي، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كانتي اتحادي

وأعلن نادي الاتحاد عن تعاقده رسميًا مع نجم تشيلسي الإنجليزي، كانتي بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، حيث تم التوقيع بالأمس، بعدما أكمل الفحوصات الطبية في أحد المركز المتخصصة في دبي.

وبات كانتي ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الصيف، بعدما نجحت الإدارة في التعاقد مع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

رسالة بنزيما

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر” فيديو لبنزيما، جاء فيه: “أهلًا نجولو، ذات يوم أخبرتك بأنك أفضل (بوكس تو بوكس) في العالم، والآن أنا سعيد باللعب معك مجددا، وبالتأكيد في أفضل فريق بالسعودية. أراك في جدة”.

ورد الفرنسي كانتي على رسالة بنزيما، قائلًا: “شكرًا كريم، سعيد برؤيتك مجددًا، شكرًا على كلماتك، أنا سعيد باللعب مع أفضل لاعب في العالم، ومسرور باللعب رفقة النمور أمام الجماهير في الجوهرة.. أراك قريبًا”.

الاتحاد يُدعم صفوفه

وتعمل إدارة نادي الاتحاد على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات عالمية هذا الصيف، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، حيث سيُدافع عن لقب دوري روشن السعودي.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب خوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري.