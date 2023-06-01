بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات

تترقب الجماهير قرار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما بشأن وجهته في الموسم الرياضي الجديد.

بنزيما يحسم موقفه

وينتهي عقد بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن، وارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وكشف خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فابريزيو رومانو آخر تطورات المفاوضات، وأشار إلى أن الفرنسي صاحب الـ35 عامًا، سيتحدث مع إدارة نادي ريال مدريد، ورئيس مجلس الإدارة، فلورينتينو بيريز، اليوم الخميس.

وتابع فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الاتحاد يشعر أنه قدم أفضل عرض لإقناع بنزيما، ومتفائل بإتمام الصفقة، لكن في انتظار الضوء الأخضر منه، والساعات المقبلة ستكون حاسمة”.

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تقدم بعرض رسمي للفرنسي بنزيما، حيث يطمح في التوقيع معه لمدة موسمين، مقابل 100 مليون يورو في العام الواحد، بالإضافة إلى مزايا أخرى، وتنتظر الإدارة قراره النهائي.

الاتحاد بمونديال الأندية

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التتويج بلقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليضمن المشاركة رسميًا في كأس العالم للأندية بالسعودية، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.