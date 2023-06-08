بنزيما يحيي جماهير الاتحاد لحظة دخوله أرضية ملعب الجوهرة

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حرص الفرنسي كريم بنزيما على تحية جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد دخوله إلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة لبدء مراسم حفل تقديمه للجماهير.
ودخل النجم الفرنسي وهو مرتدٍ القميص رقم 9 حيث حيّا الجماهير المتواجدة في أرض الملعب قائلًا: “السلام عليكم آمل إن شاء الله أن نحقق الكثير للفريق ونجعله في المقدمة”.
فيديو | كريم بنزيما: السلام عليكم.. أسعى لأن أبقي #الاتحاد في المكان الذي يستحقه دائما في المقدمة #بنزيما_اتحادي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/xCNV5unl0Y
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 8, 2023
⚫🟡#بنزيما يدخل ملعب الجوهرة بقميص رقم9️⃣#حفل_بنزيما | #Benzema#SSC pic.twitter.com/9om56ejaiR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 8, 2023