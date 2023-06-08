بنزيما يحيي جماهير الاتحاد لحظة دخوله أرضية ملعب الجوهرة

حرص الفرنسي كريم بنزيما على تحية جماهير نادي الاتحاد، وذلك بعد دخوله إلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة لبدء مراسم حفل تقديمه للجماهير.

ودخل النجم الفرنسي وهو مرتدٍ القميص رقم 9 حيث حيّا الجماهير المتواجدة في أرض الملعب قائلًا: “السلام عليكم آمل إن شاء الله أن نحقق الكثير للفريق ونجعله في المقدمة”.