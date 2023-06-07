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وقع مع العميد لمدة 3 سنوات

بنزيما يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ مساءً
بنزيما يصل جدة تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد الجديد إلى جدة مساء اليوم، وذلك تمهيدًا للانضمام إلى صفوف العميد لمدة 3 سنوات مقبلة.

وكان النادي أعلن أمس عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي حتى صيف 2026 كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.

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ألقاب بنزيما قبل الانضمام لـ الاتحاد

وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام لـ الاتحاد 24 بطولة وهم “5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني”.

كما فاز اللاعب صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم.

بنزيما في جدة

وخلال 14 موسمًا مع ريال مدريد، خاض بنزيما 647 مباراة في مختلف البطولات نجح خلالها في إحراز 353 هدفًا.

وكان بنزيما علق بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلًا: “أنا متحمس لتلك التجربة في بلد جديدة وأعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ كبير وله طموحات كبيرة تتخطى الفوز بلقب دوري روشن، وأنا فخور بمسيرتي التي حققتها في أوروبا وإسبانيا وفرنسا وأريد خوض تحدٍّ جديد في بلد مختلفة”.

وتابع بنزيما: “أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في نادي الاتحاد وقدوم نجوم مثل كريستيانو رونالدو يجعل المنافسة في الدوري السعودي قوية، أنا هنا للفوز، ومتحمس جدًّا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة”.

 

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