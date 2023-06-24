بنفيكا يفكر في ضم أنخل دي ماريا

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لايزال نادي بنفيكا الإيطالي يرغب في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم يوفنتوس الإيطالي السابق.
وتُشير التقارير إلى أن بنفيكا لايزال مصرًا على التعاقد مع النجم الأرجنتيني الذي سبق له وأن مثّل بنفيكا خلال الفترة من 2007 إلى عام 2010.
وكانت صحيفة O Jojo البرتغالية قالت في وقت سابق إن العقبات الرئيسية في طريق عودة دي ماريا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا، هي راتبه المرتفع، والمشكلات الجسدية التي عانى منها في الموسم الماضي مع فريق يوفنتوس“.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة Jornal de Notícias : “هناك منافسة حاليًا على ضم النجم الأرجنتيني من قبل أندية دوري روشن ونادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انضم له مواطنه وزميله في المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي”.
وكان دي ماريا سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، كما توج بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب التانجو في قطر في ديسمبر الماضي.