بنك الخليج راعيًا فضيًا لـ النصر

أعلن نادي النصر، مساء اليوم الاثنين، عن توقيع عقد رعاية مع بنك الخليج الدولي، يصبح بموجبه الراعي الفضي للأصفر لمدة 3 مواسم.

بنك الخليج يرعى النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا أثناء توقيع عقود الرعاية، وشدد على أنه يتضمن مزايا رعاية وحقوقًا تجارية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي أن هذه الرعاية تعزز من ترابط النادي مع القطاعات المختلفة لجعل الأندية تمارس دورها في تبادل المنفعة مع الجميع، فيما يتواءم مع رؤية السعودية 2030.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، عبدالله الزامل: “فخورون برعايتنا لأحد أشهر الأندية، ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

تدعيم صفوف العالمي

على الجانب الآخر، تسعى إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، والتعاقد مع مدير فني عالمي، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.