بنود اتفاق إنهاء تمرد قائد فاغنر بوساطة رئيس بيلاروسيا محمد صلاح يحسم موقفه من مغادرة ليفربول السعودية تشهد حر الانصراف بالتزامن مع الموجة الصيفية الثانية تنظيف أكثر من 10 آلاف عبارة تحسبًا لأمطار موسم الحج متابعات وتغطيات متنوعة بمناسبة عيد الأضحى على MBC1 أسعار الأضاحي في حائل النعيمي بـ2200 ريال والنجدي وصل 2800 ريال موعد مباريات اليوم بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك رقم قياسي جديد لـ ميناء الملك عبدالعزيز في مناولة الحاويات النمطية سعود الطبية: احتفلوا بالعيد ولا تغفلوا عن أطفالكم
فشل التمرد المسلح الذي قاده قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث توصل الجانبين إلى اتفاق يتضمن مغادرته روسيا.
وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اتفاق إنهاء التمرد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تضمن إمكانية انضمام مقاتلي فاغنر الذين رفضوا منذ البداية الانخراط في التمرد، لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، وعدم خضوعهم لأي ملاحقة قانونية.
كما تضمن الاتفاق عودة قوات فاغنر إلى معسكراتها، وبشأن الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات، فعليه أن يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.
وأعلن بيسكوف أنه تم إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى بيلاروسيا.
وكشف متحدث الكرملين أن وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في عملية التسوية جاءت بناء على مبادرة شخصية منه، الذي كان على معرفة قديمة بقائد فاغنر بريغوجين منذ فترة طويلة منذ حوالي 20 عامًا.
وأكد أن ما حدث لن يؤثّر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مشددًا على أنّ القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.