بنود اتفاق إنهاء تمرد قائد فاغنر بوساطة رئيس بيلاروسيا

فشل التمرد المسلح الذي قاده قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، حيث توصل الجانبين إلى اتفاق يتضمن مغادرته روسيا.

وكشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن اتفاق إنهاء التمرد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، تضمن إمكانية انضمام مقاتلي فاغنر الذين رفضوا منذ البداية الانخراط في التمرد، لصفوف القوات المسلحة الروسية والتعاقد مع وزارة الدفاع، وعدم خضوعهم لأي ملاحقة قانونية.

عدم محاكمة قائد فاغنر

كما تضمن الاتفاق عودة قوات فاغنر إلى معسكراتها، وبشأن الجزء الذي لا يرغب في العودة إلى المقار والمعسكرات، فعليه أن يوقع اتفاقيات مع وزارة الدفاع الروسية.

وأعلن بيسكوف أنه تم إغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين، مشيرًا إلى أنه سيغادر إلى بيلاروسيا.

وكشف متحدث الكرملين أن وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في عملية التسوية جاءت بناء على مبادرة شخصية منه، الذي كان على معرفة قديمة بقائد فاغنر بريغوجين منذ فترة طويلة منذ حوالي 20 عامًا.

العملية العسكرية بأوكرانيا

وأكد أن ما حدث لن يؤثّر بأي حال من الأحوال على مسار العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا، مشددًا على أنّ القوات الروسية تواصل بنجاح صد الهجوم الأوكراني المضاد.