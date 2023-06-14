بوابة الترفيه دليل المستثمرين لخدمات شاملة ومشروعات ناجحة

تمثّل بوابة الترفيه إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، دليلًا مهمًّا للمستثمرين في القطاع؛ إذ تقدم لهم معلومات وخدمات ضرورية لنمو منشآتهم، وتطور أعمالهم.

وتعد بوابة الترفيه المنصة الرسمية لخدمة المستثمرين في قطاع الترفيه، وقد أطلقتها الهيئة في ظل خطواتها الواسعة نحو التحول الرقمي، بما يجعل تقديم خدمات القطاع أمرًا في غاية السهولة، سواء للمستثمر أو المستفيد، حيث يمكنهم الوصول للبوابة والاستفادة من خدماتها عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا.

شمول وتكامل

وتتسم البوابة بالشمولية في الخدمات والتكامل التقني مع عدد من الجهات المعنية، مثل هيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة.

وتقدم البوابة كافة المعلومات والاشتراطات والضوابط والتراخيص اللازمة لبدء رحلة المستثمر في قطاع الترفيه، إذ تعد مرجعًا لقوائم المرخصين لجميع الأنشطة الترفيهية والمساندة، كما أنها مرجع لجميع التشريعات واللوائح الخاصة بقطاع الترفيه.

38 خدمة للمستثمرين

وتهدف البوابة لتسهيل الأعمال للراغبين في تقديم الخدمات الترفيهية وتشجيع نمو نشاط الترفيه في المملكة، ودعم استدامته، إذ تقدم 38 خدمة للمستثمرين، من 12 خدمة رئيسية، و26 فرعية، وتتوزع جميع هذه الخدمات على 4 محطات هي: الأنظمة واللوائح، وخدمات المستثمر، وإصدار التراخيص، والخدمات المساندة.

وأسهم نجاح بوابة الترفيه في تعزيز مسار التحول الرقمي عبر منح التصاريح والتراخيص والاعتمادات اللازمة لخدمات الترفيه، وتحقيقها الكفاءة العالية في الحلول التقنية الساعية إلى تطوير منظومة قطاع الترفيه.

نبذة عن هيئة الترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق السعودية، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.