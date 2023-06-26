وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، كلمة للشعب الروسي بعد يومين من انتهاء تمرد فاغنر.

تمرد فاغنر

وأضاف فلاديمير بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي

وتابع الرئيس الروسي: تم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح.

وأردف بوتين: تم توحيد المجتمع في روسيا بعد محاولة التمرد من فاغنر.

تفادي كارثة

واسترسل بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر.

وثمن بوتين دور قادة فاجنر الذين رفضوا المشاركة في الفتنة، كما ثمن دور رئيس بيلاروس في التوصل لتسوية سلمية لأزمة تمرد فاغنر.

وقال الرئيس الروسي: ملتزم بوعدي بالسماح لعناصر فاغنر الذين قرروا الذهاب إلى بيلاروس، مضيفًا: الغرب كان يرغب في اندلاع حرب أهلية في روسيا.