الماء ويوم التروية علاقة تاريخية توجتها شبكات التحلية بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات أجواء روحانية من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، كلمة للشعب الروسي بعد يومين من انتهاء تمرد فاغنر.
وأضاف فلاديمير بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي
وتابع الرئيس الروسي: تم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح.
وأردف بوتين: تم توحيد المجتمع في روسيا بعد محاولة التمرد من فاغنر.
واسترسل بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر.
وثمن بوتين دور قادة فاجنر الذين رفضوا المشاركة في الفتنة، كما ثمن دور رئيس بيلاروس في التوصل لتسوية سلمية لأزمة تمرد فاغنر.
وقال الرئيس الروسي: ملتزم بوعدي بالسماح لعناصر فاغنر الذين قرروا الذهاب إلى بيلاروس، مضيفًا: الغرب كان يرغب في اندلاع حرب أهلية في روسيا.