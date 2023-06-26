Icon

الماء ويوم التروية علاقة تاريخية توجتها شبكات التحلية Icon بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر Icon حجاج سوريون: امتلأت جوالاتنا بطلبات الدعاء للأهالي من أمام الكعبة Icon عدسات الحجاج تصور تفاصيل حياتهم داخل الحرم Icon السعودية للكهرباء: لم نتلقَّ أي بلاغات مؤثرة في الشبكة الكهربائية في يوم التروية Icon ولي العهد عن ذا لاين: يستهدف تحقيق مثالية العيش ويعالج التحديات Icon أجواء روحانية من مشعر منى مع توافد الحجاج لقضاء يوم التروية Icon كفيفة مغربية بعمر 98 عامًا تؤدي مناسك الحج برفقة ابنها وابنتها Icon إنقاذ حياة حاج فلبيني تعرّض لذبحة صدرية Icon عبدالرحمن آل مقرن يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الدفاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي 

بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، كلمة للشعب الروسي بعد يومين من انتهاء تمرد فاغنر.

قائد فاغنر

تمرد فاغنر

وأضاف فلاديمير بوتين: منظمو التمرد خانوا الشعب الروسي

قد يهمّك أيضاً
الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

الهلال يُقدم عرضًا جديدًا لـ لوكاكو

سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد

سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد

وتابع الرئيس الروسي: تم اتخاذ كافة الإجراءات لإبعاد روسيا عن خطر التمرد المسلح.

وأردف بوتين: تم توحيد المجتمع في روسيا بعد محاولة التمرد من فاغنر.

قائد قوات فاغنر الروسية ليس لدينا مقاتل واحد في السودان

تفادي كارثة

واسترسل بوتين: تمكنا من تفادي كارثة في روسيا من خلال إحباط تمرد فاغنر.

قائد فاغنر طباخ بوتين

وثمن بوتين دور قادة فاجنر الذين رفضوا المشاركة في الفتنة، كما ثمن دور رئيس بيلاروس في التوصل لتسوية سلمية لأزمة تمرد فاغنر.

وقال الرئيس الروسي: ملتزم بوعدي بالسماح لعناصر فاغنر الذين قرروا الذهاب إلى بيلاروس، مضيفًا: الغرب كان يرغب في اندلاع حرب أهلية في روسيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار