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اتهم الجيش بشن قصف صاروخي على عناصره

بوتين مطلع على مزاعم قائد فاغنر

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
بوتين مطلع على مزاعم قائد فاغنر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت موسكو أنّه “تمّ إطلاع” الرئيس فلاديمير بوتين على مزاعم قائد مجموعة “فاغنر” الذي اتّهم الجمعة الجيش الروسي بشنّ قصف صاروخي على مواقع خلفية لعناصره في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد كبير منهم، مؤكّدة أنّ “الإجراءات اللازمة” يتمّ اتّخاذها حاليًّا.

إذاعة خطاب مزيف لـ بوتين على وسائل إعلام روسية

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إطلاع الرئيس بوتين

وتابع المتحدّث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إنّه “تمّ إطلاع الرئيس بوتين على كلّ الأحداث المحيطة (بقائد فاغنر يفغيني) بريغوجين. يجري حاليًّا اتّخاذ الإجراءات اللازمة”.

رئيس فاغنر يوجه كلمات نابية ورسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

وكان قد قال قائد “فاغنر” في رسالة صوتية نشرها مكتبه تحمل نبرة غاضبة: إن قصف الجيش الروسي أسفر عن مقتل عدد “ضخم” من قواته، متوعدًا بـ”الانتقام”.

وأردف بريغوجين أن “هيئة قيادة مجموعة فاغنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد”، مؤكدًا أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيتم “إيقافه”، وداعيًا الجيش إلى “عدم مقاومة قواته”.

فاغنر تواجه خطرًا كبيرًا في أوروبا

ضربات صاروخية

وذكر: “شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا”، وأكد أن شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

كما اتهم بريغوجين وزير الدفاع الروسي، بأنه طلب إخفاء ألفي جثة من مقاتلي “فاغنر” في مشرحة.

أول ظهور لـ بوتين بعد محاولة اغتياله 

وأردف بريغوجين أن عدد مقاتلي “فاغنر” يبلغ 25 ألفًا، داعيًا “الروس للانضمام إليهم”، لكنه نفى أي نية لقيادة “انقلاب عسكري”.

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