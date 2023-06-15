وكتب بوتين في برقية نُشرت على موقع الكرملين “أتمنّى لكم صدقًا، يا صديقي العزيز، الصحة والسعادة والبحبوحة والنجاحات”.

وأضاف “أتطلّع إلى مواصلة حوارنا البنّاء وعملنا المشترك الوثيق حول القضايا الراهنة الثنائية والإقليمية والدولية، من أجل مصلحة شعبَي روسيا والصين”.

صديق بوتين المفضل

وأشاد بوتين بشي جين بينغ، معتبرًا أن الصين سجّلت تحت قيادته “نجاحات مبهرة، فالاقتصاد الوطني يُظهر نموًا مطّردًا وزادت ثروة المواطنين وتتعزز مكانة بكين على الساحة الدولية”.

ورحّب بوتين أيضًا بجهود نظيره الصيني الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة الدولية والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين.