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الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا

بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٦ مساءً
بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن روسيا يمكنها “نظريا” استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.

شعبية بوتين تصل إلى مستوى قياسي في أمريكا

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تحذيرات بوتين

وكان بوتين يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وأضاف بوتين “الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن… لا يوجد ما يستدعي (استخدامها).

النووي الروسي
النووي الروسي

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