بوتين يهدد بالنووي حال تعرض الأراضي الروسية للتهديد

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن روسيا يمكنها “نظريا” استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها أو وجودها، لكنه أضاف أنها لا تحتاج لذلك.
وكان بوتين يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
وأضاف بوتين “الأسلحة النووية صنعت لضمان أمننا بالمعنى الواسع للكلمة ووجود الدولة الروسية لكن… لا يوجد ما يستدعي (استخدامها).