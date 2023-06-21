بورتو يستفيد من انتقال روبن نيفيز إلى الهلال

كشفت تقارير صحفية أن نادي بورتو البرتغالي سيستفيد ماليًا من صفقة انتقال اللاعب البرتغالي روبن نيفيز إلى نادي الهلال.

ويلعب نيفيز صاحب الـ 26 عامًا مع فريق وولفرهامبتون الإنجليزي منذ عام 2017، وسبق له اللعب مع فريق بورتو خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وكشفت التقارير أن وولفرهامبتون سيحصل على 55 مليون يورو من الهلال مقابل التعاقد مع نيفيز بينما سيحصل بورتو على مليون و 900 ألف يورو وهي حق رعاية النادي للاعب في مراحل الناشئين.

أرقام روبن نيفيز مع وولفرهامبتون

ويرتبط نيفيز بعقد مع وولفرهامبتون حتى يونيو 2024، كما أنه خلال 6 مواسم نجح اللاعب البرتغالي في إحراز 30 هدفًا ومنح 13 تمريرة حاسمة خلال 253 مباراة.

وأوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن روبن نيفيز وقع على عقود انتقاله رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال حتى عام 2026.

وأشار رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن روبن نيفيز اجتاز الجزء الرئيسي من الفحوصات الطبية مع نادي الهلال، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة هذا الأسبوع.

وكان برشلونة الإسباني رغب في الحصول على خدمات روبن نيفيز، وتم الاتفاق على التوقيع لمدة 4 مواسم، إلا أن الصفقة تعثرت، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.