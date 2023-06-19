بوسكيتس يحسم وجهته في الموسم الجديد

حسم النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف.

قرار بوسكيتس

وانتهى عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية الموسم المنقضي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد، قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن رحيله، بعد 15 عامًا قضاها في صفوفه.

وأصبح بوسكيتس قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، ليجتمع مجددًا مع زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك وفقًا للصحافي الإسباني توني خوانمارتي.

وأشار توني خوانمارتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن بوسكيتس سيعلن موافقته رسميًا على عرض إنتر ميامي خلال الساعات المقبلة، حيث سيوقع على عقد ممتد حتى عام 2025.

وكان إنتر ميامي يُنافس النصر والهلال على ضم النجم الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن انتقال ميسي إلى الدوري الأمريكي منح الأفضلية لفريقه الجديد، وساهم في قرار سيرجيو.

ميسي لإنتر ميامي

وأعلن ليونيل ميسي عن انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وارتبط اسم ميسي بالعودة إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أو الانتقال إلى الهلال، قبل أن يعلن بشكل مفاجئ عن انتقاله لفريق ديفيد بيكهام بداية من الموسم الرياضي الجديد.