بوسكيتس يرفض عرض الهلال ويرافق ميسي لـ إنتر ميامي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس رفض عرض نادي الهلال مفضلًا الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي رفقة زميله السابق في نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ثنائي برشلونة يقترب من نادي إنتر ميامي

وكان الهلال يُمني النفس، بالتعاقد مع ميسي وبوسكيتس لكن الثنائي السابق لنادي برشلونة، أصبح قريبًا من الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقالت صحيفة Sport الكتالونية إن نجم برشلونة السابق يرحب باللعب في الدوري الأمريكي.

وكان اللاعب الإسباني قرر الرحيل عن نادي برشلونة بعد نهاية موسم 2022/2023 حيث رفض تجديد عقده مع النادي الكتالوني.