Icon

مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك Icon مايك بنس يشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب بأول خطاب انتخابي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

بوسكيتس يرفض عرض الهلال ويرافق ميسي لـ إنتر ميامي

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
بوسكيتس يرفض عرض الهلال ويرافق ميسي لـ إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس رفض عرض نادي الهلال مفضلًا الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي رفقة زميله السابق في نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ثنائي برشلونة يقترب من نادي إنتر ميامي

وكان الهلال يُمني النفس، بالتعاقد مع ميسي وبوسكيتس لكن الثنائي السابق لنادي برشلونة، أصبح قريبًا من الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في الرقيب التجارية

وظائف شاغرة في الرقيب التجارية

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

وقالت صحيفة Sport الكتالونية إن نجم برشلونة السابق يرحب باللعب في الدوري الأمريكي.

بوسكيتس وميسي

وكان اللاعب الإسباني قرر الرحيل عن نادي برشلونة بعد نهاية موسم 2022/2023 حيث رفض تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم