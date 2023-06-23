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بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ صباحاً
بوسكيتس يلحق بـ ميسي في إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الإسباني سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة الإسباني السابق بات قريبًا من الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي واللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

تفاصيل عقد بوسكيتس مع إنتر ميامي

وقالت صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية: إن نجم برشلونة السابق سيوقع على عقد مدته عامان ونصف العام مع الفريق الأمريكي بعد أن رفض كل العروض التي جاءت له للعب في دوري روشن السعودي.

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بوسكيتس وميسي

وكان ميسي فاجئ الجميع مطلع يونيو الجاري ورفض عرض الهلال، رغم محاولات أزرق الرياض التعاقد معه وتقديم العروض المغرية، لينتقل إلى نادي إنتر ميامي، حيث بحث ميسي عن اللعب في دوري أقل ضغوطًا من حيث الجماهير بعد أن فاز بكل البطولات الممكنة في عالم كرة القدم وآخرها كأس العالم في ديسمبر الماضي مع منتخب الأرجنتين.

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