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أدانت استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية

بيان أمريكي كوري ياباني: بيونج يانج تهدد المنطقة بدمار شامل

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
بيان أمريكي كوري ياباني: بيونج يانج تهدد المنطقة بدمار شامل
المواطن - فريق التحرير

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قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية تنتهك قرارات مجلس الأمن وتهدد المنطقة بدمار شامل.

وأدانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في بيان مشترك، استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية.

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اجتماع ثلاثي

وفي وقت سابق من اليوم، قال البيت الأبيض إن مستشاري الأمن القومي في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية بحثوا سبل الحفاظ على الاستقرار في مضيق تايوان والتنسيق بشأن بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

وأضاف أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، ونظيريه بحثوا كذلك خلال اجتماع ثلاثي في طوكيو “البرامج النووية والصاروخية غير المشروعة الخاصة بكوريا الشمالية وأحدث استفزازاتها وحددوا الخطوات المقبلة لتعزيز تعاونهم”.

صواريخ بيونج يانج

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي،اليوم، وذلك بعد مرور أقل من ساعة على تهديد من بيونج يانج برد “حتمي” على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في وقت سابق اليوم.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصاروخين الباليستيين سقطا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، وربما اتخذا مسارًا غير منتظم.

وقالت السلطات اليابانية إن أحدهما سقط في بحر اليابان على بعد نحو 110 كيلومترات إلى الشمال الغربي من جزيرة هيجورا، وهي جزء من مقاطعة إيشيكاوا، والآخر على بعد نحو 250 كيلومترًا.

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