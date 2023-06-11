بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

أثار اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا قلق فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد أن ألمح برغبته في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن بطل دوري أبطال أوروبا.

وسبق لكل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي في صيف العام الماضي، لكن النجم البرتغالي فضّل البقاء مع مان سيتي.

وتحدث بيرناردو سيلفا عن مستقبله مع مان سيتي في الفترة المقبلة قائلًا: “لا أعلم ماذا سيحدث سوف نرى في الأسابيع المقبلة، حاليًّا أريد الاستمتاع بالفوز بدوري الأبطال”.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

مانشستر سيتي بطل أوروبا

وجاء التشكيل المثالي للبطولة مكونًا من: “كورتوا، ووكر، روبن دياز، ستونز، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، هالاند من مانشستر سيتي، فينسيوس جونيور من ريال مدريد وباستوني ودي ماركو من إنتر ميلان”.

وكان مان سيتي حقق اللقب أمس وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، حيث سجل الهدف اللاعب الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.