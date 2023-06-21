بيرناردو سيلفا يحسم مصيره حول الانتقال لدوري روشن

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي رحب بفكرة الانتقال لـ دوري روشن السعودي خلال الفترة الأخيرة.

قرار بيرناردو سيلفا

وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن سيلفا صاحب الـ 28 عامًا منفتح على الانتقال لدوري روشن خلال الفترة المقبلة خاصة مع تحركات الأندية السعودية الكبرى مثل الهلال والنصر والاتحاد للتعاقد مع أقوى الصفقات.

ويهتم الهلال بالتعاقد مع كل من السنغالي كاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي والبرتغالي روبن نيفيز والألماني إيلكاي جوندوجان، كما يريد الأهلي ضم الحارس السنغالي إدوارد ميندي كما يريد النصر ضم المغربي حكيم زياش.

وكان نادي الاتحاد نجح في حسم صفقتي الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والتعاقد معهما في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.