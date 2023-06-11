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في مزاد مخطط النخيل الإلكتروني

بيع 380 قطعة أرض بأكثر من 600 مليون ريال بحريملاء

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
بيع 380 قطعة أرض بأكثر من 600 مليون ريال بحريملاء
المواطن - واس

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حقق مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” نجاحًا كبيرًا في بيع وتصفية مزاد مخطط النخيل بمحافظة حريملاء وذلك بالربع الثاني من هذا العام الجاري، الذي تم فيه عرض أكثر من 380 قطعة أرض تجاوزت مساحتها الإجمالية أكثر من 950 ألف متر مربع، وبيعت بقيمة إجمالية بأكثر من 600 مليون ريال، وذلك في المزاد العلني الإلكتروني الذي أُقيم خلال الفترة من اليوم عبر منصة سومتك للمزادات.

تجربة مزاد إلكتروني

ويعد مزاد مخطط النخيل أول تجربة لمزاد إلكتروني بهذا الحجم وهذا العدد من العقارات يتم طرحه للبيع والتصفية علنيًا، وينسب نجاح المزاد بعد توفيق الله عزوجل إلى الالتزام بالعمل المؤسسي وتطبيق الخطط التسويقية والتشغيلية المناسبة لنوع المزاد من خلال استهداف شرائح محددة تتناسب مع نوعية العقارات المطروحة.
يذكر أن المزاد لاقى تنافساً كبيراً بين نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المخطط الفريد الذي يقع شمال غرب العاصمة الرياض وبالقرب من محافظة حريملاء، كما يتميز مخطط النخيل بموقعه الإستراتيجي وذلك على مقربة من منطقة التوسع العمراني شمال الرياض، ويعد من الفرص المتميزة التي نادراً ما تطرح المزادات العلنية، حيث يفصله 30 دقيقة عن مشروع المربع الجديد كوجهة السياحة للمملكة مستقبلاً، فضلاً عن إحاطته بمعالم خدمية متنوعة كالمدارس والجامعات وأهم طرق المنطقة كطريق الملك عبدالله وطريق الملك عبدالعزيز، حيث وصل مجموع عدد المزايدات خلال 14 يومًا أكثر من 18 ألف مزايدة وبلغ متوسط المزايدات على القطعة أكثر من 50 مزايدة ، توج ذلك ببيع المخطط بالكامل 100%، وهذا يحقق أهداف المركز في تسريع استيفاء الحقوق.

مركز مستقل

ويُعدّ “إنفاذ” مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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