بيلينجهام ينضم لريال مدريد حتى 2029

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قبل قليل، عن رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، جود بيلينجهام، رسميًا إلى ريال مدريد الإسباني.

دورتموند يعلن رحيل بيلينجهام

وذكر بوروسيا دورتموند في بيان رسمي: “قيمة صفقة انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات”.

وأشار نادي بوروسيا دورتموند، إلى أن المتغيرات الإضافية قد تصل إلى 30% من المبلغ الثابت، موضحًا أن بيلينجهام وقع على عقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2029.

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن النجم الإنجليزي سيحصل على راتب سنوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

الريال يدعم صفوفه

وبدأ نادي ريال مدريد الإسباني، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.

وانضم كريم بنزيما إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعقد ممتد حتى عام 2026، وذلك بعد 14 عامًا مع ريال مدريد.