بي آر إف للأغذية “BRF” تعلن عن وظائف بجميع المناطق

العروض الأوروبية تُهدد انتقال ويلفريد زاها للنصر مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار إحباط تهريب أطنان من القات والحشيش والأقراص الممنوعة في 3 مناطق طائرة كريم بنزيما في طريقها إلى السعودية هبوط جديد لـ الليرة التركية أمام الدولار عرض خيالي من إنتر ميامي لإبعاد ميسي عن الهلال أولمبياد البرمجة يواصل استقبال طلبات الالتحاق بمسابقة المتوسطة والثانوية الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة الصحة : حجز موعد عيادة مكافحة التدخين يتم بكل خصوصية
أعلنت شركة بي آر إف للأغذية (BRF) فتح باب التوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مندوب مبيعات.
– مُصفف أرفف.
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الطائف.
– جدة.
– الخرج.
– بريدة.
– حائل.
– سكاكا.
– القريات.
– عرعر.
– تبوك.
– ينبع.
– الدمام.
– حفر الباطن.
– الأحساء.
– الجبيل.
– الخفجي.
– خميس مشيط.
– جيزان.
– الباحة.
– نجران.
– وادي الدواسر.
– بيشة.
– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة سابقة في مجال البيع بقطاع الأغذية والتجزئة.
– عمولة مبيعات.
– مكافأة توطين.
– راتب إضافي في رمضان.
– مكافآت سنوية.
– سيارة الشركة.
– بالإضافة إلى مميزات أخرى.
التفاصيل: اضغط هنا
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا