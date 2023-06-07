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بي آر إف للأغذية “BRF” تعلن عن وظائف بجميع المناطق

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
بي آر إف للأغذية “BRF” تعلن عن وظائف بجميع المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة بي آر إف للأغذية (BRF) فتح باب التوظيف لحملة (الثانوية) فأعلى بجميع مناطق المملكة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مندوب مبيعات.
– مُصفف أرفف.

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أماكن العمل:

– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الطائف.
– جدة.
– الخرج.
– بريدة.
– حائل.
– سكاكا.
– القريات.
– عرعر.
– تبوك.
– ينبع.
– الدمام.
– حفر الباطن.
– الأحساء.
– الجبيل.
– الخفجي.
– خميس مشيط.
– جيزان.
– الباحة.
– نجران.
– وادي الدواسر.
– بيشة.

المتطلبات الوظيفية:

– شهادة الثانوية العامة فأعلى.
– خبرة سابقة في مجال البيع بقطاع الأغذية والتجزئة.

المزايا الوظيفية:

– عمولة مبيعات.
– مكافأة توطين.
– راتب إضافي في رمضان.
– مكافآت سنوية.
– سيارة الشركة.
– بالإضافة إلى مميزات أخرى.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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