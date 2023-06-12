تأثير تغيير العنوان الوطني للمستفيدين على حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن، مدى تأثير تغيير العنوان الوطني للمستفيدين على استحقاقية الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن تغيير العنوان الوطني للمستفيدين لا يؤثر على استحقاقية الدعم، الذي يصرف حسب معايير الاستحقاق وتأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
وأضافت أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن باستخدام حاسبة الدعم التقديرية .
وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 163 مليار ريال منها 2.2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وتابع أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1833 ريالًا.
وأضاف أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.4 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 678 ألف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.