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ترامب يتهم وزارة العدل بالتآمر والفساد

تأثير فضيحة نجل بايدن على حظوظ والده بانتخابات الرئاسة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
تأثير فضيحة نجل بايدن على حظوظ والده بانتخابات الرئاسة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تتأثر حظوظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات الرئاسة 2024، بفضيحة نجله هانتر بايدن الذي اعترف بالذنب في قضيتين ضريبيتين واتفاقه مع المدعين الفيدراليين فيما يتعلق بتهمة حيازة السلاح.

أول تعليق من ترامب

وعلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على صفقة الاعتراف بالذنب بين نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، هانتر بايدن، ووزارة العدل الأمريكية.

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وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “قضت وزارة عدل بايدن الفاسدة على مئات السنين من المسؤولية الجنائية من خلال منح هانتر بايدن مجرد مخالفة مرور. نظامنا مكسور!”.

صفقة هانتر بايدن

وكتب الرئيس السابق عبر منصته Truth Social “أن الاتفاقية بين هانتر بايدن ومسؤولي وزارة العدل كانت عملية احتيال واسعة النطاق للتأثير على الانتخابات”. ولطالما أشار ترامب إلى أن التحقيق في تعامله مع الوثائق السرية ليس أكثر من مطاردة سياسية تهدف إلى إبعاده عن السباق الرئاسي المقرر في عام 2024.

وزعم النائب تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية، المنافس الجمهوري لبايدن على الترشح للرئاسة الأمريكية، أن الأمريكيين فقدوا الثقة في وزارة العدل وفي بايدن أيضًا.

هانتر بايدن
هانتر بايدن

بايدن في استطلاعات الرأي

وكان السياسي الأمريكي وعضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كنتاكي، جيمس كومر، من أشد المنتقدين لعائلة بايدن وتعهد بالمضي قدمًا في تحقيقه بشأن تعاملات هانتر التجارية، والتي سمحت له بجني ملايين الدولارات.

وقال عضو الكونجرس، الذي يمثل ولاية كنتاكي، لشبكة فوكس نيوز الاثنين الماضي: إن التحقيقات كشفت الوهم، وهو ما ظهر جليًّا في أرقام استطلاعات الرأي التي أثبتت تراجع بايدن. وأضاف: “ليس هناك شك، الآن يتقدم دونالد ترامب بفارق 7 نقاط عن جو بايدن ويتجه نحو الأعلى؛ بينما يتجه جو بايدن نحو الأسفل”.

اعتراف نجل بايدن

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلًا عن وثائق المحكمة، بأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على الاعتراف بالذنب في جنحتين ضريبيتين فيدراليتين، بالإضافة إلى تهمة واحدة تتعلق بالأسلحة النارية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية.

والصفقة، التي تأتي بعد شهور من المناقشات بين المدعين الفيدراليين والفريق القانوني لهانتر بايدن، ستجعله يوافق على المراقبة في تهم جنحة بعدم دفع ضرائب 2017 و2018 في الوقت المحدد. كما ستتهم وزارة العدل نجل بايدن بشرائه مسدسًا في وقت كان يتعاطى فيه المخدرات، رغم أنها وافقت على عدم مقاضاته في هذا الشأن.

ومن المرجح أن تكون الصفقة، التي تخضع لموافقة قاض فيدرالي، موضوعًا رئيسيًّا خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2024، وستؤثر على حظوظ بايدن في الانتخابات.

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