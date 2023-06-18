تأجيل محاكمة مرتضى منصور لـ 17 يوليو

كشفت وسائل إعلام مصرية أن المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أجلت محاكمة مرتضى منصور، في الدعوى المقامة ضده بـسب وقذف موظف عمومي إلى جلسة 17 يوليو المقبل لتقديم المستندات.

محاكمة مرتضى منصور

وفي التفاصيل، حضر مرتضى منصور اليوم جلسة المحاكمة بناء على قرار المحكمة السابق بحضوره بشخصه، ومثل أمام المحكمة.

من المعروف أن المحكمة كانت في جلستها السابقة أجلت نظر الدعوى لجلسة اليوم لحضور مرتضى منصور بشخصه.

وكانت جهات التحقيق أحالت مرتضى منصور محبوسًا إلى محكمة الجنايات في قضية جديدة.

وبحسب أوراق القضية الجديدة التي حملت رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، فإن مرتضى منصور متهم بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.