تأجيل موعد حساب المواطن الدفعة 67

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ67 (يونيو 2023)، سيكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو.
جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”؛ ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص.
وأشارت الخدمة إلى أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع. ولفتت إلى أنه “سيتم صرف الدعم للدفعة 67 يوم الأحد، بتاريخ 11 يونيو 2023″.
وكان برنامج حساب المواطن، أودع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.
وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.