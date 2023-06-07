Icon

الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلاب كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
سيكون يوم الأحد بسبب الإجازة

تأجيل موعد حساب المواطن الدفعة 67

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٦ مساءً
تأجيل موعد حساب المواطن الدفعة 67
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ67 (يونيو 2023)، سيكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”؛ ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص.

قد يهمّك أيضاً
بدء توسعة مركز باب جبريل الصحي لخدمة زوار المسجد النبوي

بدء توسعة مركز باب جبريل الصحي لخدمة زوار المسجد النبوي

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م

وزارة الطاقة: تمديد خفض السعودية التطوعي لكامل عام 2024م

وأشارت الخدمة إلى أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع. ولفتت إلى أنه “سيتم صرف الدعم للدفعة 67 يوم الأحد، بتاريخ 11 يونيو 2023″.

إيداع دفعة مايو

وكان برنامج حساب المواطن، أودع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم