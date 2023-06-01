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إطلاق أكبر خطة تشغيلية لموسم الحج

تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٨ مساءً
تأشيرة زيارة السعودية لا تسمح بأداء الحج
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد الأشخاص عبر موقع تويتر، حيث سأل المستفسر قائلًا: هل يوجد تصريح حج للزيارة العائلية؟

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بدوره، رد حساب وزارة الحج والعمرة– العناية بالمستفيدين التابع للوزارة، قائلًا: لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل المملكة.

خطة تشغيلية

على صعيد آخر، أطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أكبر وأضخم خطة تشغيلية في تاريخها لموسم الحج لعام 1444 هجري، بعد عودة موسم الحج لكامل طاقته من خلال أنسنة الخدمات وتعظيم مكامن القوة وتعزيز الجودة والريادة والرقمنة لاستقبال الحشود المليونية المتوقعة لأداء مناسك الحج.

تعزيز الريادة والتميز

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ أن خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444 هجرية تعد الأضخم والأكبر في تاريخ الرئاسة، وتركز على تعظيم مكامن القوة وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، معتمدة على أهداف الرئاسة الإستراتيجية المنطلقة من رؤية 2030 المباركة والتي تعنى بتمكين القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة والآمنة والصحية لهم في الحرمين الشريفين.

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