تأهب جوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أُعلنت حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا ودعت السلطات السكان لدخول الملاجئ.

التأهب الجوي

وكانت أوكرانيا قد أعلنت حالة التأهب الجوي، صباح اليوم الأربعاء، في مناطق بولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في الثلاث مناطق في الساعة 03:23 (بالتوقيت المحلي، يتزامن مع التوقيت الروسي).

من المعروف أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 – بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.

البنية التحتية

ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان – في جميع أنحاء البلاد.