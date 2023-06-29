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تدربوا على مهارات الانعاش القلبي والاختناقات وضربات الشمس

تأهيل 2000 مسعف لقوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في موسم الحج

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٠ مساءً
تأهيل 2000 مسعف لقوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في موسم الحج
المواطن - واس

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تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة ضمن الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.

وقدمت الرئاسة ضمن مشاركتها في موسم الحج العديد من المبادرات، من بينها إعداد وتأهيل 2000 مسعف ميداني من قوات الطوارئ، بهدف دعم الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، حيث تم تدريب هؤلاء المسعفين على العديد من المهارات الإسعافية، من بينها 16 مهارة إسعافية ضرورية في الحج مثل الانعاش القلبي الرئوي، والاختناقات، وضربات الشمس، وتسلخات القدم، وآلام الظهر، والتعامل مع الجلطات القلبية، والسكتات الدماغية، والرعاف، والحمى، وارتفاع وانخفاض السكر.

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كما تم تزويد المسعفين بالسترات الإسعافية المجهزة بالملزمة، والأجهزة الطبية اللازمة، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحويل بعض الحالات وإرشادها.

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