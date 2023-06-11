Icon

تأييد عربي للمقترح السعودي بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية Icon شركة الغاز تعلن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال Icon بدء الاختبارات النهائية بعدد من محافظات مكة المكرمة Icon غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف ديوان المظالم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 4 مناطق Icon إطلاق مبادرة حفاوة للترحيب بالحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين Icon طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر Icon توقعات بهطول أمطار وبرد بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
لإظهار معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاكات الاحتلال

تأييد عربي للمقترح السعودي بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
تأييد عربي للمقترح السعودي بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أيد البرلمان العربي بالإجماع في اجتماعه بمقر الجامعة العربية مقترح السعودية بدعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في المناسبات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها البرلمان، لإظهار معاناة الشعب الفلسطيني من اضطهاد قوات الاحتلال وصمود أهالي القدس.

مقترح سعودي

من جانبه أوضح عضو البرلمان العربي عساف بو ثنين أن البرلمان صوت اليوم لتأييد المقترح ليبدأ بعدها في وضع خطة لكيفية تنفيذه، لافتًا إلى أن المقترح مقدم من السعودية لدعم السلطة الفلسطينية ودعم وجهة نظر الفلسطينيين.

قد يهمّك أيضاً
النقد الدولي: ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لـ36%

النقد الدولي: ارتفاع مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل لـ36%

3 أشخاص اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لإخفاء وترويج المخدرات بتبوك

3 أشخاص اتخذوا منزلًا مهجورًا وكرًا لإخفاء وترويج المخدرات بتبوك

جهود سعودية

كما أشاد البرلمان العربي بمواقف السعودية تجاه الأزمات والقضايا العربية، كما أثنى على قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، وأيد موقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاه السودان وشعبه.

من جهته، أشار بو ثنين إلى أن موقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد سلمان بالدعم والمساندة للسودان والإشادة بها، وثقتها المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة سواء بتقديمه للمساعدات الإغاثية أو الطبية.

جدير بالذكر أن بيان البرنامج في ختامه أيد موقف السعودية والولايات المتحدة ومصر بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان، وأشاد بالحوار المقام في السعودية بين الأطراف السودانية.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في الربع الأول
السوق

141 مليون ريال أرباح الحفر العربية في...

السوق
العدالة يرافق الباطن إلى دوري يلو
الرياضة

العدالة يرافق الباطن إلى دوري يلو

الرياضة
سقوط مروج مخدرات في عسير
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في عسير

أخبار أمنية
الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي
الرياضة

الصاعدون إلى دوري المحترفين السعودي

الرياضة
الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27
الرياضة

الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27

الرياضة
إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات الخرسانية
السعودية اليوم

إغلاق سوق الصواريخ في جدة بـ الصبات...

السعودية اليوم
أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

أمانة الرياض تطرحُ فرصًا استثمارية في مختلف...

السعودية اليوم
بحر فلوريدا موقع هبوط ريانة برناوي وعلي القرني
السعودية اليوم

بحر فلوريدا موقع هبوط ريانة برناوي وعلي...

السعودية اليوم