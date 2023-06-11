تأييد عربي للمقترح السعودي بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية

أيد البرلمان العربي بالإجماع في اجتماعه بمقر الجامعة العربية مقترح السعودية بدعم الدبلوماسية البرلمانية الفلسطينية في المناسبات والمؤتمرات الدولية التي يشارك فيها البرلمان، لإظهار معاناة الشعب الفلسطيني من اضطهاد قوات الاحتلال وصمود أهالي القدس.

مقترح سعودي

من جانبه أوضح عضو البرلمان العربي عساف بو ثنين أن البرلمان صوت اليوم لتأييد المقترح ليبدأ بعدها في وضع خطة لكيفية تنفيذه، لافتًا إلى أن المقترح مقدم من السعودية لدعم السلطة الفلسطينية ودعم وجهة نظر الفلسطينيين.

جهود سعودية

كما أشاد البرلمان العربي بمواقف السعودية تجاه الأزمات والقضايا العربية، كما أثنى على قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، وأيد موقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاه السودان وشعبه.

من جهته، أشار بو ثنين إلى أن موقف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد سلمان بالدعم والمساندة للسودان والإشادة بها، وثقتها المساعدات التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة سواء بتقديمه للمساعدات الإغاثية أو الطبية.

جدير بالذكر أن بيان البرنامج في ختامه أيد موقف السعودية والولايات المتحدة ومصر بالجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في السودان، وأشاد بالحوار المقام في السعودية بين الأطراف السودانية.