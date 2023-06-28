عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المشاعر المقدسة اليوم بـ47 مئوية تابعوا نشرات الطقس لاختيار الوقت الأنسب للنسك آيفون 15 بـ 6 تغييرات رئيسية منها الشاحن والشريحة رجال الأمن يسعفون حاجة في ثوان معدودة الديوان الملكي: وفاة سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود قافلة الصحة تعيد الابتسامة لحاج كاد المرض يمنعه من الوقوف بعرفة اشتراطات لازمة ووثائق مطلوبة أثناء عبور جسر الملك فهد الجيش الأردني: أسقطنا 3 مسيّرات حاولت اختراق الحدود خلال شهر اشتباكات في باريس واحتراق 40 سيارة تفاصيل جديدة حول نفوق الأغنام بحفر الباطن والجمارك تلتزم الصمت
دعا المركز الوطني للأرصاد، ضيوف الرحمن، إلى الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس.
وأوضح المركز عبر حسابه على “تويتر”: “أخي الحاج حفاظًا على صحتك.. احرص على تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس”؛ داعيًا لمتابعة نشرات الطقس لاختبار الوقت الأنسب لأداء النسك.
يأتي ذلك ضمن حملة المركز الوطني للأرصاد تحت عنوان “نحيطكم بأجوائكم”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم طقس حار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة كذلك يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.