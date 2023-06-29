تاليسكا عن كريستيانو رونالدو: نيمار أفضل منه ولم أنبهر عند وصوله لـ النصر !

قال البرازيلي تاليسكا لاعب نادي النصر إنه لم يكن منبهرًا بأداء البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ وصوله للفريق في يناير الماضي.

وتحدث تاليسكا في تصريحات لـ إذاعة Viva Sport البرازيلية: “أنا دائمًا من عشاق اللاعب البرتغالي ولكنني لم أكن منبهرًا منذ وصوله مثل الباقي في النادي، لم يحدث أنني طلبت منه الحصول على صورة أو التقاط فيديو”.

كريستيانو رونالدو ليس أفضل من نيمار !

وتابع تاليسكا: ” نيمار أفضل من كريستيانو وأمهر منه، لكن كريستيانو رياضي متكامل”.

وكان كريستيانو انضم إلى النصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.