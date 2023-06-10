تاليسكا : لا مشكلة مع النصر بسبب اهتمامي بالموسيقى

كشف البرازيلي تاليسكا نجم نادي النصر عن أنه لا يعاني أي مشاكل مع النادي العاصمي بسبب حبه للغناء والموسيقى.

وتحدث النجم البرازيلي في تصريحات إعلامية قائلًا: ” في البداية لم أكن أتوقع أن أُصبح لاعبًا لكرة القدم رغم مهاراتي، ولم آخذ الكرة على محمل الجد، مثل الموسيقى التي كنت أهتم بها كثيرًا”.

بدايات تاليسكا

وأضاف اللاعب البرازيلي: “كنت أدرس الموسيقى وإدارة الأعمال وذلك عندما أنشأت أول شركة إنتاج لي ولقد بدأت في تلقي دروس الغناء أيضًا، وبالنسبة للغناء والموسيقى لا أعاني من أي مشاكل مع النادي وأنا أعرف كيف أذهب إلى حفلات الغناء ولعب كرة القدم”.

وتابع: ” لقد عرضت الموسيقى الخاصة بي على كريستيانو رونالدو وكل لاعبي النصر وباركوا لي، وأعتقد أنه في حال ذهبت لأي ناد برازيلي سأكف عن الغناء والموسيقى لأنهم هناك لا يحترمون الحياة الشخصية وهنا في السعودية وأوروبا يحترمون حياتك الشخصية”.

انتقادات قوية

وفي وقت سابق، كان اللاعب تاليسكا تعرض لانتقادات قوية من الجماهير، وذلك بسبب تداول صور له وهو يغني في إحدى الحفلات الليلية في البرازيل في شهر أبريل الماضي.

ووصفت جماهير النصر، اللاعب البرازيلي بأنه غير محترف لأنه يسهر ويفكر في أمور خارج كرة القدم، مما جعله يظهر بمستوى فني متراجع في بعض المباريات مع أصفر الرياض، منذ تجديد العقد، مع توجيه انتقادات لإدارة مسلي آل معمر كونها لا تعاقب اللاعب على تصرفاته غير المسؤولة على حد وصفهم.