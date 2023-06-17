تاليسكا مستمر مع النصر

حسم نادي النصر موقفه من رحيل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد تلقيه أكثر من عرض.

النصر يتمسك باستمرار تاليسكا

وتلقى النصر مؤخرًا استفسارات من أندية تركية وبرازيلية، وفي مقدمتها؛ غلطة سراي، لمعرفة مدى إمكانية بيع تاليسكا، إلا أن مسؤولي العالمي رفضوا هذه العروض، وتمسكوا باستمرار، مؤكدين أنه ليس للبيع.

وأشارت مصادر لـ”سبورت 24″، إلى أن مسؤولي نادي النصر أبلغوا وكيل أعمال النجم البرازيلي برفض كافة العروض المقدمة له، والتأكيد على عدم التفريط في خدماته أمام أي ناد يرغب في التعاقد معه.

وكان النصر، قد جدد في أبريل الماضي، عقد تاليسكا حتى عام 2026، ويُقدم مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث تطمح في الحفاظ على الركائز الأساسية وتدعيم صفوفه للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.

تألق لافت بدوري روشن

وخطف النجم البرازيلي الأنظار مع النصر في الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، ليُنهي دوري روشن السعودي، في وصافة الهدافين، خلف مهاجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ21 هدفًا.

وأصبح تاليسكا، أول لاعب برازيلي ينجح في تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في موسمين متتاليين مع فريق واحد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009.