تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من 45 مليون ريال

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اقتربت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني من الـ 45 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 44.447.209 ريالات، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 240.158 متبرعًا، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.