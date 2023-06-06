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بلغ عدد المتبرعين أكثر من 240 ألف متبرع

تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من 45 مليون ريال

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تقترب من 45 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت تبرعات الحملة السعودية لإغاثة الشعب السوداني من الـ 45 مليون ريال، بعدما سجلت التبرعات نحو 44.447.209 ريالات، فيما بلغ عدد المتبرعين حتى الآن 240.158 متبرعًا، عبر منصة ساهم ضمن الحملة التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الجسر الجوي

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

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