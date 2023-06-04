تبرع بكليته وأنهى معاناة والدته بالروبوت

اتخذ المواطن عبدالله البصيلي قرارًا إنسانيًّا شجاعًا، حينما قرر إنهاء معاناة والدته التي تعاني من قصور شديد في وظائف الكلى، بالتبرع لها بإحدى كليتيه، ضاربًا مثالًا يحتذى به في الإنسانية.

3 سنوات معاناة

بدوره، أوضح البصيلي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن والدته قضت 3 سنوات في الغسيل الكلوي، وكانت تعاني كل يوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع من الإجهاد بسبب قضائها أربع ساعات في المستشفى.

شعور بالرضا

ولفت إلى أن والدته كانت ترفض التبرع بكليته؛ حتى لا تضعفه، إلا أنه شعر بالرضا النفسي الأكبر بعد رؤية والدته في صحتها وعافيتها السابقة.

وأوضح أن عملية التبرع بالكلى تمت باستخدام الروبوت، الذي يتميز بنسبة خطأ أقل.