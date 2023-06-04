تبرع بكليته وأنهى معاناة والدته بالروبوت

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
اتخذ المواطن عبدالله البصيلي قرارًا إنسانيًّا شجاعًا، حينما قرر إنهاء معاناة والدته التي تعاني من قصور شديد في وظائف الكلى، بالتبرع لها بإحدى كليتيه، ضاربًا مثالًا يحتذى به في الإنسانية.
بدوره، أوضح البصيلي، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن والدته قضت 3 سنوات في الغسيل الكلوي، وكانت تعاني كل يوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع من الإجهاد بسبب قضائها أربع ساعات في المستشفى.
ولفت إلى أن والدته كانت ترفض التبرع بكليته؛ حتى لا تضعفه، إلا أنه شعر بالرضا النفسي الأكبر بعد رؤية والدته في صحتها وعافيتها السابقة.
وأوضح أن عملية التبرع بالكلى تمت باستخدام الروبوت، الذي يتميز بنسبة خطأ أقل.
فيديو | "وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا"..
بعملية عن طريق الروبوت.. ابن ينهي معاناة والدته بتبرعه بكليته#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VgKSzWqVrT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2023