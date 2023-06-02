تجار يعيدون تعبئة أرز منتهي الصلاحية بتواريخ جديدة

وثقت وزارة التجارة لحظات القبض على تجار يغشون في بضائعهم، ويعيدون تعبئة منتجات منتهية الصلاحية بتواريخ جديدة.

وقائع غش تجاري

وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عبر موقع تويتر: صنعوا من زيوت مجهولة خل تفاح، وبقايا الخشب يصنعون منها البخور، وأرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة، وبقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح، ذلك في مزرعة بمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت: حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، ضبطناهم لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، ومنعنا وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق.

ضبط التجار الفاسدين

في السياق ذاته، بين مقطع الفيديو لحظة ضبط التجار المتورطين في وقائع الغش التجاري متلبسين، وكذلك ضبط بضائعهم الفاسدة قبل بيعها للمستهلكين، فيما يعكس جهود رجال الرقابة الميدانية في مواجهة الغش التجاري وحماية المستهلكين.