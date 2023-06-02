تجار يعيدون تعبئة أرز منتهي الصلاحية بتواريخ جديدة

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وثقت وزارة التجارة لحظات القبض على تجار يغشون في بضائعهم، ويعيدون تعبئة منتجات منتهية الصلاحية بتواريخ جديدة.
وقالت الوزارة في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو عبر موقع تويتر: صنعوا من زيوت مجهولة خل تفاح، وبقايا الخشب يصنعون منها البخور، وأرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة، وبقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح، ذلك في مزرعة بمنطقة مكة المكرمة.
وأضافت: حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، ضبطناهم لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، ومنعنا وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق.
في السياق ذاته، بين مقطع الفيديو لحظة ضبط التجار المتورطين في وقائع الغش التجاري متلبسين، وكذلك ضبط بضائعهم الفاسدة قبل بيعها للمستهلكين، فيما يعكس جهود رجال الرقابة الميدانية في مواجهة الغش التجاري وحماية المستهلكين.
◻️بقايا الخشب يصنعون منها البخور!
◻️أرز منتهي الصلاحية يعيدون تعبئته بتواريخ جديدة!
◻️بقايا زيوت مجهولة يصنعون منها خل التفاح!
حاولوا التخفي بعيدًا عن الأنظار، ضبطناهم ومنعنا وصول منتجاتهم المغشوشة للأسواق. pic.twitter.com/ApHwc8pIiG
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 1, 2023