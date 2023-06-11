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تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة الأخيرة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة الأخيرة
المواطن - فريق التحرير

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تجددت الاشتباكات في عاصمة السودان بعد انتهاء مدة آخر هدنة متفق عليها مباشرة، وسمعت أصوات قصف مدفعي ودوي انفجارات في كل من شرق النيل وشمال أمدرمان، بحسب وكالة رويترز.

هدنة اليوم الواحد

وكانت السعودية وأمريكا توسطتا في الهدنة الأخيرة التي استمرت يومًا واحدًا، بهدف وصول المساعدات الإنسانية ومنح السكان فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغوط القتال العنيف.

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وجاءت الهدنة القصيرة في أعقاب سلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار انتهكها طرفا الصراع، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة

خيبة أمل

وقالت الرياض وواشنطن إنهما يشعران بخيبة أمل؛ بسبب الانتهاكات في بيان الإعلان عن الهدنة الأحدث، وهدد الوسيطان بتأجيل المحادثات، التي استمرت بشكل غير مباشر في الآونة الأخيرة إذا تواصل القتال.

وشهد الأسبوع الماضي قتالاً كثيفًا وذلك بعد انتهاء سريان آخر وقف لإطلاق النار في الثالث من يونيو، إذ دارت بعض الاشتباكات في محيط قواعد عسكرية مهمة وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مجمع لتصنيع الأسلحة في جنوب الخرطوم.

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