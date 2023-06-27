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اكتمال الاستعداد لنفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة، مشيرًا إلى أن تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات تم في وقت قياسي.

وأكد الجاسر ف تصريحات لقناة “العربية” أنه تم اكتمال كافة الاستعداد لنفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، لافتًا إلى استخدام تقنيات نقل حديثة في حج هذا العام.

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التاكسي الطائر

وتابع أنه تم تبريد الطرق في المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تجربة “التاكسي الطائر” في الحج.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

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