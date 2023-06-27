تجربة التاكسي الطائر في الحج خلال السنوات المقبلة الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة “المواطن” توثق خشوع الحجاج على صعيد عرفات وإلحاحهم في الدعاء السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية
أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن عملية قدوم الحجاج من بلدانهم تمت بسلاسة، مشيرًا إلى أن تفويج الحجاج من مشعر منى إلى عرفات تم في وقت قياسي.
وأكد الجاسر ف تصريحات لقناة “العربية” أنه تم اكتمال كافة الاستعداد لنفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة، لافتًا إلى استخدام تقنيات نقل حديثة في حج هذا العام.
وتابع أنه تم تبريد الطرق في المشاعر المقدسة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات المقبلة سيتم تجربة “التاكسي الطائر” في الحج.
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1444هـ بلغ (1,845,045) حاجًّا، منهم (1,660,915) حاجًّا قدموا من خارج السعودية عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (184,130) حاجًّا من مواطنين ومقيمين.